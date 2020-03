Kan jeg blive smittet når jeg handler? Spørgmål og svar om covid-19

Smitter virussen fra folk uden symptomer?

Den nye virus er fundet i luftveje hos personer, der ikke har haft symptomer, men smitte sker bedst, hvis man hoster. Så myndighederne mener, at smittespredning primært er drevet af patienter, der har symptomer.

Hvad gør man, hvis håndsprit er udsolgt?

Håndvask er lige så godt som håndsprit til at rengøre hænderne, men hvis hænderne ikke er synligt snavsede, eller hvis man ikke er i nærheden af vand og sæbe, kan man bruge håndsprit i stedet for håndvask.

Hvorfor beskytter masker ikke mod smitte?

Smitten sker mest ved kontakt med sekreter via hænder til næse, mund og øjne og ikke så meget ved indånding af dråber. Så det er ikke en brugbar beskyttelse for sygdommen, da masken kun dækker noget af slimhinden hos den raske. Derudover dækker masken ikke mod indtrængen, når den bliver fugtig. Men hvis du selv er syg, kan du sprede mindre smitte ved at bære maske. I Asien gør man det ofte af høflighed.

Hvad skal personer med kroniske luftvejssygdomme gøre?

Det er rigtigt, at man er i øget risiko for at udvikle alvorlig sygdom, hvis man har kroniske luftvejssygdomme. Derfor har myndighederne også særligt fokus på denne gruppe. De kan selv gøre noget ved at tage deres forholdsregler som at holde god håndhygiejne og undgå store forsamlinger samt offentlige transportmidler i myldretiden, men vi andre har også et ansvar for at passe på dem og undgå at smitte dem.

Hvilken fare udgør importerede fødevarer eller pakker?

Virus kan kun overleve op til 48 timer uden for kroppen. I forhold til fødevarer vil man derudover normalt vaske grøntsager og gennemstege kød, inden man spiser det, så myndighederne vurderer ikke, at fødevarer udgør nogen smitterisiko.

Kan jeg blive smittet, når jeg handler?

Du kan i teorien godt blive smittet ved at røre ved en mælk i supermarkedet, men det er ikke noget, du skal bekymre dig om. Hvis du vasker hænder inden og efter, du har været i supermarkedet, så er risikoen meget lille. Det skyldes, at coronavirussen er ikke så robust. Derudover vil det kræve, at ydersiden af emballagen kommer i kontakt med det, der skal indtages.

Når du handler, er det derudover vigtigt, at du holder afstand til andre handlende og medarbejdere.

Må jeg gå ud at handle, hvis jeg er i risikogruppen?

Myndighederne råder folk i risikogruppen til at blive hjemme i den udstrækning, det er muligt. Det betyder altså, at man bør undersøge, om en nabo, et familiemedlem eller en ven, der ikke selv er i risikogruppen, har mulighed for at klare indkøbene. Hvis ikke, bør forsøge at holde en ekstra god håndhygiene ved for eksempel at overveje handsker og undgå at røre næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder. I butikken skal man holde afstand til andre mennesker, da dråber fra hoste og nys spreder sig i luften i op til to meters afstand. Træd nogle skridt tilbage, når du har placeret dine varer på båndet. Både for din egen og for ekspedientens skyld.

Kan kæledyr være smittet, og kan de smitte mig?

Hunde og katte kan ikke blive smittet. Hvis du har nusset din hund eller kat meget intensivt, kan der sidde nogle rester af virussen i deres pels, men det repræsenterer ikke nogen væsentlig smittefare.

Det lyder måske mærkeligt, når man mener, at coronavirussen kommer fra flagermus. Men det skyldes, at virussen har brug for ganske særlige molekyler på overfalden for at komme ind i cellerne. Flagermus og mennesker har tilsyneladende nogenlunde ens molekyler, men det er langt fra alle andre dyrearter, der har det.

Kan jeg blive smittet, når jeg går på gaden?

Man vil sandsynligvis ikke blive smittet, hvis man bare er gået forbi en person, som er smittet. Typisk skal man have brugt længere tid med personen. Anbefalingen er dog, at man så vidt muligt undgår kontakt til andre.