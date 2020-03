Læge med kraftig opfordring: Lad nu rundsaven ligge

Det er stadig stilhed før stormen på landets hospitaler. Sundhedsvæsenet forbereder sig på at blive presset til det yderste, når coronavirussen for alvor får fat i danskerne. Derfor beder personalet om hjælp, så de kan være klar.

Flere læger og sygeplejersker har stillet sig frem blandt andet på sociale medier med budskaber til danskerne. En af dem er Jesper Bo Weile, som er reservelæge på akutafdelingen på regionshospitalet i Horsens.

Han og kollegerne er bekymret for den store mængde arbejde, der med stor sandsynlighed snart lander på deres bord.

- Vi tager situationen meget alvorligt, og vi opfordrer folk til at undgå risikosituationer, hvor de potentielt set kan komme til skade, siger Jesper Bo Weile til TV2 ØSTJYLLAND.

Opslag er gået viralt

Aktiviteter i den kategori skal man altså holde en pause med for en stund, lyder bønnen fra lægen.

- Man skal lade rundsaven ligge og vente med at bruge den til andre tider, siger Jesper Bo Weile.

Han står langt fra alene i sundhedsvæsenet med opfordringerne. Mange andre har især på Facebook kommet med lignende budskaber.

Således også sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, Mia Kinly, hvis opslag er gået viralt.

'Forstår først alvor om to uger'

Hun føler stadig ikke, at folk tager COVID-19 alvorligt nok.

- Der er skrækkeligt, inkubationstiden gør bare, at vi ikke forstår alvoren før om to uger, med alt det vi foretager os nu, siger Mia Kinly til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er især folk, der samler sig på caféer, kvinder der shopper sammen og fyldte parker, der forarger Mia Kinly.

Hun frygter, at folks adfærd lige nu på sigt kommer til at presse sundhedsvæsenet endnu mere.

Mærker ændringer bag murene

- Det er svært at se for den udenforstående, men vi kan allerede mærke ændringer bag murene med beredskabsplaner, der fremlægges. Vi ser det allerede indefra, det ser man bare ikke ude blandt folk, der stadig mødes og står i kæmpe køer, siger Mia Kinly.

Hendes opslag på Facebook er i skrivende stund delt over 6500 gange, og mange sender positive tanker afsted til hende og kollegerne.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at opslaget ville nå så vidt ud. Jeg har ikke lyst til at skræmme folk og skabe panik, men vi er nødt til at ændre adfærd nu, slår hun fast.

Vil have medicin til halve og hele år

Et helt tredje sted i sundhedsvæsenet, hvor travlheden allerede er kommet, er på apotekerne.

Mange forsøger nemlig at skaffe medicin til halve og hele år, og andre hamstrer håndsprit og ansigtsmasker.

- Vi har ufatteligt travlt og er under et enormt pres. Min største bekymring er mit personale, som er stresset lige nu. Flere bryder sammen, men det går ikke, for de er uundværlige, siger apoteker i Hadsten og Hinnerup, Lars Persson, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Min bøn til kunderne er, at de skal have ekstra tålmodighed og tage hensyn til mine ansatte. Vi gør det alle, så godt vi overhovedet kan, fortsætter han.

På Hadsten Apotek opfordres kunderne til at holde en vis afstand til de ansatte. Foto: Privat

'Der skal være til alle'

De seneste dage har langt hovedparten heldigvis haft forståelse for de særlige udfordringer, apotekerne står overfor.

Men de få, der ikke tager hensyn, presser medarbejderne.

- Vi skal have respekt for hinanden. Det hjælper ikke, at man hamstrer håndsprit i store mængder, for så er der ikke til alle. At vi skal lave kontrol og reguleringer, tager tid fra vigtigere opgaver, siger Lars Persson.

Samme tendens går igen på Grenaa Apotek, hvor apoteker Lars Nørgaard i et opslag på Facebook beder om forståelse og hjælp fra kunderne.

Plexiglas beskytter de ansatte

Både i Grenaa, Hinnerup og Hadsten er ekspedienter kommet bag glas for at mindske smitterisiko.

- Når du kommer på Grenaa Apotek i dag, vil du opleve, at vi har fået opsat plexiglasskærme ved vores kasseterminaler. Det er ikke, fordi vi ikke kan lide dig. Det er et af mange tiltag, vi har gjort for at mindske smitterisikoen, skriver Grenaa Apotek på Facebook.

Apoteket i Grenaa har lavet flere tiltag for at undgå spredning af coronavirus. Dem beskriver man på en seddel, der hænger i apoteket. Foto: Grenaa Apotek

Smitterisikoen kombineret med den store efterspørgsel på medicin og andre apoteksvarer har ligeledes betydet, at en af landets største webapoteker har travlt som aldrig før.

- Mange vælger at handle online, og det udfordrer os. Vi er gået over til døgnbemanding, men må forlænge vores normale leveringstider. Vi kan simpelthen ikke følge med, siger indehaver af webapoteket, Trine Persson, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tager tid fra vigtigere opgaver

Den ordinerede medicin og lægemidler kommer derfor i første række, og så forsøger webshoppen ellers derudover at servicere så mange så hurtigt som muligt.

- Det er dog urealistisk, at vi kan dække hele Danmarks behov. Det er vigtigt, at folk ikke går i panik og kun handler det, som de har brug for, siger Trine Persson.

Webapoteket har sat begrænsninger på køb af udvalgte varer som håndsprit, og man annullerer ordrer fra kunder, der forsøger at snyde sig til flere antal end det tilladte.

Det arbejde er ekstra belastende lige nu.

- For at holde øje med det, må vi bruge ressourcer og tid fra andre opgaver, som er langt vigtigere, forklarer Trine Persson til TV2 ØSTJYLLAND.

I de travleste perioder får webapoteket fire recepter i minuttet.