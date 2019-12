Supermarkedskæde vil spraye frugt og grønt for at forlænge holdbarheden

Der bliver i fremtiden længere mellem de bløde, brune og plettede avocadoer, hvis et nyt projekt hos Føtex og Bilka bliver en succes.

Koncernen bag butikkerne - Salling Group - tester i den kommende tid en særlig teknologi, der skal forlænge frugt og grøntsagers holdbarhed.

Og avocadoerne er de første varer, der skal lægge skræl til behandlingen.

Det oplyser Salling Group i en pressemeddelelse.

Læs også Nu åbner ny gade - men dens striber kræver en forklaring

Konkret er der tale om en spiselig plantebelægning, der er bygget på skræller, frø og frugtkød, og som tilføres madvarernes overflade, så de holder deres naturlige væskeindhold - og dermed friskhed - i længere tid.

Formålet er at mindske madspild. At belægningen netop testes på avocadoer, hænger sammen med den eksotiske frugts beskaffenhed.

Med den nye teknologi er det vores mål at give en markant højere holdbarhed og dermed kvalitet. Stephan Bruhn, indkøbsdirektør for frugt og grønt i Salling Group

- Avocado er en meget sårbar frugt. Vi kan konstatere, at opbevaringen både i butikkerne og hjemme hos forbrugerne ofte ender med udfordringer.

- Med den nye teknologi er det vores mål at give en markant højere holdbarhed og dermed kvalitet, siger Stephan Bruhn, der er indkøbsdirektør for frugt og grønt i Salling Group.

Læs også Silkeborg vil forvandle bymidte - by og vand skal flyde sammen

Også på økologiske varer

I første omgang er det Føtex- og Bilka-forretninger i Jylland og på Fyn, som skal sælge varer, der er behandlet med det beskyttende middel.

De første behandlede avocadoer blev sendt ud til butikkerne i weekenden.

Men hvis det går godt, skal teknologien udbredes til resten af landet - og til Netto-kæden, som også hører under Salling Group.

Læs også Maja er træt af at blive taget på røv og bryster af fremmede i byen

- Succeskriteriet er, at forbrugernes tilbagemelding er positiv, og at vi kan se en stor tilfredshed. Samtidig med at vi kan konstatere, at udsmidningen både i butikkerne og hjemme hos kunderne falder, siger Stephan Bruhn.

Teknologien kan ifølge koncernen forlænge holdbarheden på frugt og grønt op til halvanden gang.

Til at begynde med bliver den brugt på konventionel frugt, men Salling Group forventer på sigt også at kunne anvende behandlingen på økologisk frugt og grønt. Det vil dog kræve en godkendelse fra EU.

Teknologien er udviklet i USA af virksomheden Apeel.