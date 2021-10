Ny direktør om arbejdsmiljøet på ARoS: - Fortiden arver vi, fremtiden bygger vi

Rebecca Matthews var administrerende direktør for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og har også haft flere internationale topposter inden for kunst og kultur bag sig. Blandt andet har hun arbejdet for British Council som direktør for Global Partnerships i New York, og hun var direktør for Government Relations ved Operahuset i Sydney.



Senest har hun siden maj 2021 været direktør for Glasmuseet i Ebeltoft.

- Jeg håber, at jeg kan bringe både min internationale og nationale erfaring med ind i det arbejde, vi laver ved ARoS. Derudover var dét, at lede den Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017, ikke nogen nem opgave, og jeg tror, at erfaringen med at lede en kompleks kunstorganisation har hjulpet i forhold til at få jobbet (red. oversat fra engelsk), siger den nye ARoS-direktør Rebecca Matthews til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal opbygge arbejdsmiljøet

Som om dét, at lede et kunstmuseum, ikke i sig selv er en stor nok opgave, så skal ARoS nu også komme sig ovenpå en tumultarisk tid.