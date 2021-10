Her er den nye direktør for ARoS

Rebecca Matthews var administrerende direktør for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og har også haft flere internationale topposter inden for kunst og kultur bag sig, skriver AroS i en pressemeddelelse. Blandt andet har hun arbejdet for British Council som direktør Global Partnerships i New York, og hun var direktør for Government Relations ved Operahuset i Sydney.

Senest har hun siden maj 2021 været direktør for Glasmuseet i Ebeltoft.



Rebecca Matthews starter som direktør hos ARoS per 1. januar 2022.

Tidligere direktør fratrådte efter undersøgelse

Siden slutningen af juni har ARoS været på jagt efter en ny direktør, efter at Erlend Høyersten valgte at fratræde som direktør for museet.

Fratrædelsen skete som følge af en undersøgelse af arbejdsmiljøet på ARoS.