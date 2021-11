Nu skal 28.000 ansatte vise coronapas

Du skal være vaccineret mod corona eller være nyligt testet.

Det bliver om kort tid kravene til de ansatte i Aarhus Kommune. Magistraten - bestående af borgmesteren, fem rådmænd og yderligere tre medlemmer - har mandag besluttet, at kommunens ansatte skal kunne fremvise coronapas.

Det er en mulighed, kommunen har fået, efter en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter tidligere på måneden blev indgået for at holde smitten nede. Konkret kan arbejdspladser - og herunder altså kommuner - nu kræve, at medarbejdere fremviser coronapas, når de møder ind på arbejde.

Man får et gyldigt coronapas ved enten at være vaccineret eller have foretaget en nylig test. En PCR-test gør coronapasset gyldigt i 72 timer, mens en hurtigtest varer 48 timer.