Derfor er politikere fanget i julelys

Hvis du har gået en tur ned gennem det centrale Aarhus, har du måske undret dig over, hvordan nogle valgplakater er 'fanget' i julelyset - og dermed fortsat hænger og præger bybilledet efter fristen for nedtagelsen er overskredet.

Og selvom det måske er nærliggende at tro, at det er drillenisser, der har været på spil, er forklaringen en lidt anden.

Det er nemlig hverken nisser eller andre af julemandens hjælpere, der står for at pynte op i forbindelse med julen. Det er til gengæld Strøgforeningen, som dog har hyret et privat firma til at stå for det - og her er der 'et par lærlinge med røde ører'.

- Det er et par muntre lærlinge. Når lærlingene ikke orkede at pille dem ned, måtte de jo i stedet lyse dem flot op, siger Claus Broberg, der er formand for Strøgforeningen.