Live: Se med, når Lucia spreder lys på vandet

Den 13. december er Luciadag. Det fejres landet over med optog på skoler og i daginstitutioner. I Aarhus vil et stort udendørs optog lyse op på Strøget og i Åen. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

- Nu bæres lyset frem. Stolt på din krone. Rundt om i hus og hjem. Sangen skal tone.

Flere hundrede stemmer vil lyde i det centrale Aarhus, når et Lucia-optog fredag eftermiddag lyser midtbyen op.

Optoget vil gå fra Rådhuspladsen, gennem Strøget, forbi Domkirken og ned til DOKK1 og havnen. Her vil optoget blive mødt af omkring hundrede Lucia-oplyste kajakker.

Smukt bliver det, og du kan se hele optoget live her i denne artikel på TV2 ØSTJYLLANDS website og vores Facebookside.

Du kan se med fra klokken 18.25 her i artiklen eller på Facebook.

Derfor Lucia

I gamle dage blev Lucianatten regnet for at være årets mørkeste og længste. Derfor måtte den være fyldt med onde ånder, som skulle jages bort ved at bære lys i mørket.

Traditionen med at gå Luciaoptog kom fra Danmark til Sverige for godt 100 år siden.

Mad til de fattige

Selve myten om Sankt Lucia er væsentligt ældre. Faktisk hele 1800 år gammel. Myten handler om en ung kristen kvinde i Italien, der delte mad ud til de fattige, mens hun bar lys på hovedet for at have begge hænder fri.

Det var blevet bestemt, at Lucia skulle giftes med en romersk mand, som ikke var kristen. Det ville Lucia ikke. Hun ville vi sit liv til Gud og bevare sin mødom. Lucias forlovede var dog meget betaget af hende og beundrede hendes øjne. Det ville Lucia ikke nyde noget af. Så hun rev sine øjne ud, gav dem til ham og sagde: "Lad mig leve for Gud".

Den forlovede meldte Lucia til myndighederne for at være kristen, hvilket i datidens Rom ikke var tilladt. Kejseren dømte Lucia til at blive brændt på bålet.