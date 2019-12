Vuggestuer jubler - får 107 millioner kroner til flere pædagoger

Børn, der bliver overladt til sig selv, pædagoger, der får sved på panden og forældre, der demonstrerer for minimumsnormeringer.

Det er virkeligheden i massevis af vuggestuer og børnehaver landet over, og særligt i år har der været fokus på manglende hænder i daginstitutionerne.

I 51 vuggestuer i Aarhus Kommune kan børn, forældre og medarbejdere nu se frem til, at der for en periode vil blive gjort op med denne virkelighed.

Socialministeriet har nemlig netop tildelt 51 vuggestuer i Aarhus Kommune 107,4 millioner kroner over fire år. Én af de vuggestuer, som får en del af kagen, er den integrerede institution Frydenlund, som ligger i Aarhus Vest.

Jeg er hel målløs og så glad. De penge kan vi gøre et stort stykke arbejde med. Bettina Bech, pædagogisk leder i den integrerede institution Frydenlund

- Jeg er hel målløs og så glad. De penge kan vi gøre et stort stykke arbejde med. Det vil især betyde rigtig meget for, hvordan vi kan arbejde specifikt med nogle af vores børn, siger Bettina Bech, der er pædagogisk leder i den integrerede institution Frydenlund, til TV2 ØSTJYLLAND.

Med et tilskud på i alt 3.944.868 kroner, er Frydenlund vuggestuen den vuggestue i Aarhus Kommune, der får tildelt allerflest penge.

I juni gik forældre i byer over hele landet på gaden for at demonstrere for minimumsnormeringer.

Til sårbare og udsatte børn

Pengene er øremærket til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i dagtilbudsafdelinger med mange sårbare og udsatte børn.

Frydenlund vuggestue ligger lige på grænsen mellem et område med boligblokke og et villakvarter, og derfor har vuggestuen mange forskellige børn, hvilket netop er årsagen til, at de får så stort et tilskud de næste fire år.

- 50 procent af vores børn har dansk som deres andet sprog. Vi har børn med forældre, der har høje uddannelser, men vi har også mange forældre, som ikke har nogen uddannelse, siger Bettina Bech til TV2 ØSTJYLLAND.

Vuggestuen har fire stuer med i alt 48 børn. Her er der i alt otte pædagoger og fire pædagogmedhjælpere, men i fremtiden vil der komme endnu flere hænder til.

- Med pengene kan vi i de fire år formentlig få en mere pædagog på hver stue, og det kommer til at betyde rigtig meget, siger Bettina Bech til TV2 ØSTJYLLAND.

En markant forbedring

I Aarhus Kommune er der i alt 320 vuggestuer, men de 107,4 millioner kroner fordeles altså mellem 51 vuggestuer.

- Jeg er helt vildt glad. Pengene kommer på et tørt sted. Forældre og pædagoger har længe talt om, hvor travlt, der er, så det er rigtig godt, siger Thomas Medom, der er rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Nogle vuggestuer får en markant forbedring i normeringer, og det kommer til at betyde noget i dagligdagen. Men det er jo kun for en periode, og projektansættelser og tidsbegrænsninger, er sjældent en god løsning, men det er selvfølgelig bedre end ingenting, så vi er rigtig glade for det tilskud, siger Thomas Medom til TV2 ØSTJYLLAND.

På landsplan er puljen på i alt 760 millioner kroner, og dermed har Aarhus Kommune med 107 millioner kroner fået en syvendedel af de udbudte penge.

Thomas Medom er rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune