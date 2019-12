Skoleelever pakker gaver ind til udsatte familier

For 9.C På Skæring Skole ved Aarhus er skoledagen lidt anderledes denne fredag.

Her er den almindelige undervisning nemlig sløjfet til fordel for gaveindpakning af mandelgaver til udsatte familier.

Læs også Femårig dreng fortsat indlagt efter halloween-ulykke: Nu samler by ind

Og det gør både en forskel for de udsatte familier og eleverne, der hygger sig med at hjælpe.

- Det er rart at kunne gøre en god indsats. Alle skal have en chance for at få en god jul, siger Cecilie Cuber Adamsen.

- Julen er en stor tid for alle, og alle skal have det godt, siger Mille Marie Hauschild.

For Cecilie Cuber Adamsen og Cecilie Friis Olsen er det rart at kunne give en hjælpende hånd her i juletiden.

En juletradition

I år er det tredje gang, at eleverne i 9.C pakker mandelgaver ind til de udsatte familier.

Og selvom niendeklasseseleverne stopper på Skæring Skole til sommer, vil der fortsat blive pakket mandelgaver ind af elever.

Læs også Folkekær eventyrer er død: - Han var en ener og havets pioner

- Nu er det blevet en tradition, så næste år giver vi stafetten videre til en klasse på Sølystskolen, siger Anne Mette Hauschild-Kristensen, der er mor til Mille Marie Hauschild fra 9.C.

Hele traditionen stammer fra et initiativ fra Anne Mette Hauschild-Kristensen og hendes veninde, der hvert år uddeler julehjælp til udsatte familier og hjemløse i Aarhus.