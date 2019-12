Jørgen giver brugt skoleudstyr nyt liv i udlandet

Borde, bænke, stole og computere. Der bruges en del udstyr på de østjyske folkeskoler.

Men når tingene er blevet brugt en sidste gang på skolerne, er det ikke det sidste stop på rejsen.

Jeg er den dårligst tænkelige at sende på genbrugspladsen. Jørgen Hesselbjerg

Ved siden af sit arbejde som pedel samler 72-årige Jørgen Hesselbjerg fra Malling nemlig det brugte udstyr ind fra de østjyske skoler og donerer det til skoler rundt om i verden.

- Jeg gør det, fordi jeg hader at smide ting ud. Hvis man har nogle ting, der kan genbruges, hvorfor så ikke genbruge dem, siger Jørgen Hesselbjerg til TV2 ØSTJYLLAND.

Og supplerer:

- Jeg er den dårligst tænkelige at sende på genbrugspladsen. Jeg kan ikke lade være med at stå og ærgre mig, når jeg ser ting, der kan genbruges.

Blandt skoleudstyret er der eksempelvis doneret computere til Tanzania. Foto: www.brugt-skoleudstyr.dk

Næste læs udstyr til Gambia

Siden 2015 har han indsamlet brugt udstyr fra østjyske skoler og sendt det videre ud i verden.

Denne fredag sendes et læs fra Jørgen Hesselbjergs lager i Odder til Gambia, der får glæde af udstyret.

Jeg synes det er en super idé og meget praktisk for os. Buller Jelsgaard, pedel, Skæring Skole

En af de skoler, der donerer skoleudstyr til skoler i andre lande via Jørgen Hesselbjerg, er Skæring Skole.

- Jeg synes det er en super idé og meget praktisk for os, siger Buller Jelsgaard, der er pedel på Skæring Skole.

Og glæden er lige så meget på Jørgen Hesselbjergs side.

- Jeg får nogle kolossale oplevelser ud af det. Jeg tager selv ud og taler med dem, inden og efter de har modtaget udstyret. Jeg har fået en masse venner rundt omkring på den konto.

Denne gang bliver der blandt andet sendt brugte stole afsted.

Store drømme

Når det brugte skoleudstyr skal fragtes fra a til b, er det dog ikke kun Jørgen Hesselbjerg, der hjælper til. Her får han nemlig hjælp fra en række frivillige - heriblandt skoleelever .

- Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Tingene kan bruges andre steder, hvor de ikke har råd til nye møbler, siger Marie Sofie Hansen, der er elev på Hjørring Private Realskole, der denne gang står for at fragte skoleudstyret til Gambia.

Og selvom Jørgen Hesselbjerg får anerkendelse fra både givere og modtagere, drømmer han endnu større.

- Jeg drømmer om, at Aarhus Kommune vil opkøbe det og være en del af det.

Derfor har han rettet henvendelse til borgmesteren, for at det i højere grad bliver muligt at sortere og reparere tingene, inden de sendes til udlandet.

Pedel på Skæring Skole, Buller Jelsgaard, står blandt de brugte møbler på skolens depot.