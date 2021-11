Historisk restaurant får ny ejer

Ligeledes skal restauranten være mere tilgængelig, sådan at det bliver muligt for flere at få bord – også i weekenden. Det vil de blandt andet gøre ved at udvide åbningstiderne, fortæller Jens Holm Møller.

Derudover vil den nye ejer gøre alt for at efterleve folks ønsker, når det kommer til bryllupper og konfirmationer, som er blevet bestilt hos den tidligere forpagter. Derfor er det ejerens plan at tage kontakt til alle individuelt.

Møllen er fortsat museets

Den fredede vandmølle, som restauranten har sit navn efter, vil fortsat være ejet af Moesgaard Museum, som for knap tre måneder satte restaurantdelen til salg.

I forbindelse med salget udtaler museets direktør, Mads Kahler Holst, at museet ser frem til et samarbejde med den nye ejer. Det gør den nye ejer, Jens Holm Møller også: