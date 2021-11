Stor brand i nat - mandskab fra fem stationer indsat

I første omgang skulle røgen ikke skabe gener for privat beboelse, da det er i et industrikvarter, men brandvæsenet holder øje med, at vindretningen ser ud til at bære lidt i retning af Sletvej her til morgen.

Østjyllands Politi har fredag morgen sendt et tweet ud, hvor de oplyser om, at det kan lugte af røg i området, men at røgen ikke vurderes at være skadelig.