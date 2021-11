Brand sendte studerende tidligt på weekend

Det fortæller rektor for Erhvervsakademi Aarhus, Anne Storm Rasmussen.

- Medarbejderne, der kom i morges, kunne mærke, at der var for voldsomme gener fra røgen inden døre. Der kunne vi konstatere, at man ikke ville kunne gennemføre undervisningen i dag, fortæller rektor.

Nogle hundrede påvirket

Det lykkedes at få besked ud til mange af de studerende om lukningen, inden de mødte ind. Resten blev sendt hjem, da de mødte op.

- Vi var heldige, at det var på en fredag og vi ikke havde så meget undervisning planlagt i dag. Men det er da nogle hundrede studerende eller sådan, det drejer sig om, siger Anne Storm Rasmussen.

Ved middagstid blev de studerende fra erhvervsakademiets skole på Hasselager Allé også sendt hjem.