Historisk restaurant til salg

Det er EDC Erhverv, som står for salget med Moesgaard Museum som sælger – og det har noget særligt over sig, fortæller ejendomsmægler hos EDC Erhverv Frank Heskjær:

- Det er jo et stykke af Aarhus’ historie, man kan købe. Det er liebhaveri og tiltrækker nogle andre slags købere. Det har et specielt krydderi over sig, at sælgeren er et museum.