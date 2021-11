Siger nej tak til naturnationalpark i baghaven

Men dit parti har stemt for naturnationalparker i Folketinget. Hvorfor bakker du ikke op om den linje?

- Det giver god mening at have større områder, som bliver lukket af for at beskytte naturen. Men der skal skabes større lokal opbakning, før en naturnationalpark kan blive en succes her, siger Heine Skovbak Iversen fra De Radikale.

Borgerinddragelse eller bluffnummer

I spidsen for den lokale politiske kritik af en naturnationalpark i Mols Bjerge står Venstres Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Han er selv molbo, driver kødkvæg i området og er generelt tilhænger af mere biodiversitet i Danmark.