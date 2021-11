Naturnationalpark deler vandene: - Vi er meget bekymrede

Til trods for arrangementets formål om at give alle ordet, er der ikke bred enighed om, at hverken fremmødet eller de kritiske spørgsmål kommer til at rykke ved noget.



- De føler sig ikke hørt i Gribskov eller andre steder. Så jeg er ikke i tvivl om, at det her er noget, der bliver trukket ned over hovedet på os, siger Linda Klintrup.

- Jeg føler, at de stiller op, så vi skal tro, at vi bliver hørt, men jeg er ikke sikker på, at det kommer med i betragtning, siger Jane Vilhelmsen, som også bor på Mols, til TV2 ØSTJYLLAND.

Syddjurs Kommunes nyvalgte borgmester, Michael Stegger Jensen (S), mener dog, at borgerinddragelse er vejen frem, og at arrangementet i dag kan flytte mere end blot et komma.

- Jeg kontakter vores minister på området – Lea Wermelin (også socialdemokrat, red.) – og samler op på både mødet i går i Kaløskovene og mødet i dag og fortæller, hvad der er sket, og hvad jeg har noteret omkring det. Så det tager jeg i hvert fald med videre, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det svar klinger dog noget hult for flere af de fremmødte - blandt andet Jane Vilhelmsen.



- Jeg håber ikke, at kampen er tabt, men jeg frygter det, siger hun.