Miljøminister efter sigtelse: - Det er helt uacceptabelt

Sigtelsen kommer efter anmeldelser om misrøgt på Naturstyrelsens arealer i Mols Bjerge. Blandt andet har en dyrelæge rettet stærk kritik af kvægets tilstand. Ifølge dyrlægen havde kvæget blandt andet sultet meget og været nødsaget til at spise bark og giftige planter for at klare sig.

Naturstyrelsen undersøger også sagen

Østjyllands Politi er fortsat i gang med efterforskningen af sagen.

Samtidig er Naturstyrelsen gået i gang med at afklare, hvad der er sket. I den forbindelse skal styrelsen vurdere, hvilke konsekvenser sagen skal have, fortæller ministeren.

- Nu skal politisagen gå sin gang, og når Naturstyrelsen har fået klarlagt sagen, skal eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser vurderes, siger Lea Wermelin til TV2 ØSTJYLLAND.

Miljøministeren har bedt om en redegørelse og en handleplan i sagen.

- Vi er nødt til at have styr på dyrevelfærden. Det er vores klare politiske signal, og det er vigtigt også at slå fast i en sag som denne her.



Skal følge op på sagen i forhold til naturnationalparker

Lige nu er der et lovforslag om en mindre lempelse af dyrevelfærdsloven i høring i Folketinget i forbindelse med opførelsen af naturnationalparker - blandt andet her i Østjylland.