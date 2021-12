Forældre kan kun vælge mellem 'mor' og 'far': Nu er nye muligheder på vej

For da det aarhusianske byrådsmedlem sammen med sin kone blev mor, oplevede hun, at der ofte ikke findes en 'boks,' der passer til hende.

På de papirer, der omhandler forældreskab, er det oftest blot muligt at sætte kryds ved 'mor' eller 'far'.

Netop den problematik har fået byrådsgruppen fra SF i Aarhus Kommune til at stille forslag om, at der skal sættes fokus på at sikre, at LGBT+-personer får en følelse af, at der er en boks, der passer til dem. Et forslag, der blev behandlet på byrådsmødet torsdag.

Glæde i SF

Forslaget blev vedtaget - til stor glæde for Liv Gro Jensen.



- Det er så dejligt og vigtigt. Jeg drømmer om, at det bliver sådan i Aarhus, at uanset hvilken aarhusianer du er, så føler du dig tryg og velkommen, når du bliver mødt af kommunen eller for eksempel starter i skole eller skal klæde om et offentligt sted.

- Vi har peget på en lang række ting som skal forbedres, og vi er rigtig glade for at tilbagemeldingen, er at vi vil tage det seriøst som kommune og gøre noget ved det, siger Liv Gro Jensen.