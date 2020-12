Kovending: Nu skal Falke ikke hedde Ukendt Ukendt længere

Liv Gro Jensen har modtaget massevis af henvendelser i sin private indbakke fra folk, der har lavet privat research og fundet frem til, at navnet bliver brugt som pigenavn i flere lande. Det har også tidligere været brugt i Danmark, viser dokumenter fra Rigsarkivet og kirkebøger.

Stor lykke

To døgn senere har det givet pote, og Familieretshuset har godkendt navnet som et officielt pigenavn i Danmark med begrundelsen, at det bliver brugt i Tyskland og Holland.

- Jaaaaaaaaaaaaaaahhhh, skrev Liv Gro Jensen fredag til journalisten bag denne artikel efterfulgt af en masse glade smileyer og et vedhæftet billede: