Politiker frustreret: Hvorfor må hun ikke hedde Falke?

Piger kan ikke hedde Falke. Det lyder som noget, børn siger i skolegården, men det er et faktum, som Liv Gro Jensen og hendes kæreste, Gitte, er stødt ind i midt i deres babylykke.

For fire måneder siden fødte Gitte Simonsen datteren, som fra første åndedrag er blevet kaldt Falke af sine forældre og to søskende. Opkaldt efter en af hovedpersonerne i julekalenderen Tinkas Jul fra 2019, der vel at mærke er en pige.

- Vi sad alle fire og så Tinkas Jul, og der er en pige, der hedder Falke, og der sagde vi alle sammen, at det er det, hun skal hedde. Det passer bare perfekt, og vi havde ikke skænket det en tanke, at det er et drengenavn, siger Liv Gro Jensen, der sidder i byrådet i Aarhus for SF.