Godt nyt til skovskidere: Nye toiletter kan være på vej

Under byrådsmødet onsdag var der enighed om, at det var vigtigt at rette fokus mod problematikken i Riis Skov.

Ifølge Lone Norlander Schmidt (Ø) handler det om omsorg for byens borgere.



- Det er både en omsorg for ældre, der har svært ved at holde sig, men også for børn, der hurtigt skal ud af flyverdragten, inden det går galt, sagde hun på mødet.

Det blev under mødet diskuteret, hvorvidt toilettet skal være med låse-app, og om det skal være med solceller.

Peter Sporleder foreslog desuden, på vegne af den konservative byrådsgruppe, at forslaget fra Dorthe Borgkvist blev ændret til at gælde alle kommunens rekreative områder og skove, således at der bliver kigget på mulighederne og behovet for flere toiletter i al almindelighed.