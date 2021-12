Nu fravælger flere sociale medier

Det er syv procentpoint færre end sidste år. Det viser en undersøgelse fra revisionsfirmaet Deloitte.

Ifølge en ekspert er det tegn på, at mange er bekymret for, at deres personlige data bliver misbrugt.

- Privacy er en af årsagerne til, at relativt mange fravælger sociale medier. For når de siger ja til alt, siger de også ja til, at de, der står bag de sociale medier, kan bruge deres data, siger Frederik Behnk.