Femårige Clara lider af sjælden sygdom - nu har hun fået stor julegave

"Er virkeligt vigtigt"

Hos Epilepsiforeningen glæder direktør Per Olesen sig over, at Clara nu får den medicin, forældrene har efterspurgt, og som er godkendt i andre lande.

Han håber derudover, at det kan bane vejen for andre danskere med Dravet-syndrom.

- Jeg håber, at dette fortilfælde med Clara betyder, at andre får lettere ved at få behandling. At der er en vej ind, som kan bruges fremadrettet. Det er virkelig vigtigt, siger Per Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.