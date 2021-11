Claras store julegave: 270.000 kroner på fire uger

Håbet er, at forundersøgelsen kan udløse en recept, som på et tysk apotek kan veksles til medicinen Fenfluramin. Faktisk har Jessica Steffensen allerede været i kontakt med et apotek i Flensborg, som gerne vil hjælpe.

- Men det er dyr medicin, som skal bestilles hjem. Optimalt set kører vi fra Kiel til Flensborg og henter det, men jeg er ikke sikker på, at de vil bestille det hjem på forhånd, siger hun.

Første udlandstur

For Clara bliver det første gang, hun kommer til udlandet. Det har krævet, at hun får et pas, og det var faktisk lidt af en udfordring.

- Hun skulle jo have solbrillerne af til pasbilledet på borgerservice, og der var blitz på kameraet. Men det lykkedes at få taget billedet, uden hun fik et anfald. Så nu er hun klar til sin første udlandstur, siger Jessica Steffensen.

Selvom pengene nu er samlet ind, kan man forsat donere. Pengene skal gå til Claras behandling, og hvis der bliver noget overskud, kommer de til at gå til at forbedre familiens hjem i forhold til Claras sikkerhed, fortæller Jessica Steffensen.