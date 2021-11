Forældrene får af lægevagten streng besked på, at de ikke må vende deres datter på hovedet. Ambulancen er på vej.

- Det føles som evigheder, siger Jessica.

Martin sidder med sin datter i armene og forsøger at få styr på kramperne, da ambulancen ankommer. Redderne kan dog heller ikke få Claras kramper til at stoppe.

- De virker faktisk lidt frustrerede. Det er ikke så godt at små børn har feber generelt, og de virker stressede over situationen, siger Jessica.

Hvad der sker herefter, er en sløret omgang for familien. Frygten for at miste deres barn, har fået dem til at fortrænge store dele af oplevelsen. Efterfølgende har Jessica kigget i journalen for at få klarhed over forløbet.

Clara ender på intensivafdelingen med massevis af slanger ind og ud af kroppen. I næsten to timer har Clara været i kramper.

- Det er lang tid ikke at få nok ilt. Det var sindssygt. Det var traumatisk.

Selvom hverken de eller lægerne ved det, da Clara kommer til sig selv igen, viser den her dag sig at være skelsættende for Clara og familiens liv.