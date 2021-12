Farten afslørede dem: Kørte i stjålen bil

Kl. 00.41 blev en patrulje opmærksomme på bilen, der kørte hurtigere end det tilladte på Viborgvej i Aarhus V. Det skriver Østjyllands Politi i deres rapport for det seneste døgn.

Da betjentene fik stoppet bilen, fandt de tre mænd i bilen, der alle virkede let påvirkede. Bilens kabine lugtede desuden kraftigt af hash.

Det førte til, at den 41-årige fører både blev sigtet for narkokørsel, at have kørt for stærkt og at have kørt uden kørekort.