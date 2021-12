Sprængfarlig køretur: Kvinde stoppet med 17 gasflasker i bilen

Manden forklarede, at han havde købt seks gasflasker af kvinden. Mændene fortalte politiet, at de ikke var klar over, at det kunne være ulovligt at køre rundt med gasflaskerne.

Betjentene snakkede derefter med kvinden, der havde solgt gasflaskerne. Det viste sig, at hun havde yderligere 11 gasflasker, der stod frit i bunden af bilen. Alle flaskerne blev beslaglagt.

Den 18-årige kvinde blev sigtet for at sælge og fragte gasflaskerne. Det skal nu vurderes, om der er grundlag for at sigte de to mænd, der købte gasflasker af kvinden.