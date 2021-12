Ét opkald har reddet 90-årige Karnas jul

TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have lavet et interview med Aarhus Kommune om, hvorfor man ændrede sit afslag til en godkendelse, men Aarhus Kommune nægter at stille op til interview.

I et skriftligt svar skriver chef for Sundheds- og Omsorgslinjen, Kathrine Maltha, blandt andet, at: ”sammen med Midttrafik har vi nu fundet en løsning, så den pågældende og andre, der sidder i kørestol og måtte have behov for trappetjener til besøg ude juleaften, vil kunne få hjælp til det - og kørslen naturligvis.”

Derudover oplyser kommunen, at hvis man står i samme situation, kan man kontakte Sundhed og Omsorg.