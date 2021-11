Midttrafik vil gøre busser mere handicapvenlige

Seneste i år 2035 skal alle Midttrafiks busser være udstyret med en kørestolsrampe. Det oplyser trafikselskabet i en pressemeddelelse.

Midttrafik har gjort det til et krav i fremtidige busudbud, at der skal være elektroniske kørestolsramper i busserne, som skal gøre det lettere for folk med handicap at stige på og af busserne.

- Vi ved, at det har stor betydning for kørestolsbrugere at være selvhjulpne og uafhængige af hjælpere, når de skal med bussen, siger bestyrelsesformand i Midttrafik Claus Wistoft i en pressemeddelelse.