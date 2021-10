Elever i højlydte protester mod minister: Nægter at lade sig undervise

Demonstrerer foran gymnasiet

Det kommer dog ikke til at ske uden højlydte protester fra nogle af dem, der bliver berørt. Således protesterer eleverne på Viby Gymnasium mandag imod ministerens planer.

- Det gør vi, fordi vi ikke kan forstå, at det giver mening at lukke et gymnasium, der er velfungerende og godt i gang med en god udvikling. Det sætter lidt en stopper for den udvikling, vi er i gang med, eller det kan jeg være bekymret for, at det gør, siger Anna Vinther Nielsen, elevrådsforperson på Viby Gymnasium til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er også bange for, at det på sigt kan påvirke interessen for gymnasiet, for et år uden optag kan efterfølgende give gymnasiet et dårligt ry.

- Det kan jeg være bekymret for, siger Anna Vinther Nielsen.