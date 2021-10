To Aarhus-gymnasier må ikke optage nye elever i næste skoleår

Når unge starter i 1.g i gymnasiet landet over i det kommende skoleår bliver der tomme klasselokaler på seks gymnasier.

For at vende en udvikling med faldende ansøgninger og en "skæv" elevsammensætning har et flertal i Folketinget besluttet, at gymnasierne ikke må optage nye elever efter sommeren.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.