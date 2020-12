Regionsrådsformand ville allerede lukke omdiskuteret gymnasium sidste år

Men selvom problemerne på gymnasiet i Aarhus V er de samme som det på Dollerupvej, så vil Regionsrådsformanden gøre alt, hvad han kan, for at bibeholde gymnasiet i Aarhus V.

- Det der er forskellen er, at der i Aarhus midtby er flere andre gymnasietilbud, og derfor mangler der ikke flere. Hvis man lukker gymnasiet i Aarhus V, så er det ikke et eneste gymnasietilbud i hele Vestbyen, siger Anders Kühnau.

Anders Kühnau anderkender, at det måske ikke er muligt at redde gymnasiet i Tilst fra at lukke, men det for ham vigtigt at prøve.

- Vi ved, at det betyder noget for unges valg af ungdomsuddannelse, at de faktisk har et tilbud tæt på sig, og der er altså brug for det i vestbyen, og derfor er jeg ikke villig til at lade gymnasiet i Tilst gå ned, når nu der er så meget brug for det, siger Anders Kühnau.