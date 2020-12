Udvalg vil lukke gymnasium

Aarhus Gymnasium, Aarhus C, har i flere år kæmpet med at tiltrække elever til skolen på trods af, at elever bliver flyttet rundt på gymnasier for at sikre et passende antal elever på hvert gymnasium.

Hvis afdelingen på Dollerupvej ender med at lukke foreslår Udvalget for Regional Udvikling, at kapaciteten på Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium øges med én klasse per gymnasium.

Hvis ansøgningerne fordeler sig, som de har gjort de senere år, vil der dog stadig være behov for at flytte elever for at sprede eleverne ud på flere gymnasier.

Der går i alt 650 elever på Aarhus Gymnasium, Aarhus C. Det er dog kun delen med STX, der risikerer at blive lukket.