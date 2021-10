Cyklist stoppet for at tale i telefon: Blev sur og kradsede betjent i ansigtet

Men da kvinden begyndte at cykle videre, holdte betjentene hende tilbage og bad hende oplyse navn og personnummer. Kvinden begyndte nu at blive aggressiv og bad politiet om at passe deres arbejde i stedet for at genere hende.

- Betjentene forsøgte forgæves at tale hende til ro, og da en betjent på et tidspunkt tager fat i kvindens arm under endnu et flugtforsøg, river hun sig løs og kradser betjenten i ansigtet, siger Jakob Christiansen.

Ender med alvorlige sigtelser

Kvinden - der i første omgang blot skulle modtage en bøde på 1.000 kroner og en sigtelse for at cykle med sin mobil i hånden - blev nu anholdt og sigtet for vold mod en polititjenestemand. Under anholdelsen gjorde den 28-årige kraftigt modstand, men det lykkedes til sidst at få hende ind i patruljebilen, og det resulterede i endnu en sigtelse for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.

- Det er nogle ret alvorlige forhold, hun pludselig er sigtet for. I bund og grund var det en helt almindelig bødesag, hvis hun bare havde taget imod den i første omgang, men nu ender det med langt mere alvorlige sigtelser, siger Jakob Christiansen.