Boligmarked i bakgear: Emilie og kæresten fortrød køb af drømmebolig

Emilie Bilsted Petersen fra Aarhus havde skrevet under på at købe et hus i Ry-området. Hun og kæresten brugte fortrydelsesretten, fordi de fik kolde fødder.

Coronavirus.

For de fleste er ordet ladet med ængstelse, og det er ikke uden grund.

Når det gælder boligmarkedet, forventer ejendomsmæglere, at langt færre østjyder vil købe og ditto sælge i den kommende tid.

Det viser en rundringning som TV2 ØSTJYLLAND har lavet til 20 ejendomsmæglere fra hele Østjylland.

Omkring halvdelen af alle ejendomsmæglere er ansat 100 procent på provision. Thomas Le Dous, Dansk Ejendsomsmæglerforening

Ejendomsmægler og partner i Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen, Tom Madsen, spår på den korte bane en ganske dyster fremtid.

- Baseret på det, jeg oplever, vil jeg vurdere, at udbuddet af nye boliger falder med 50 procent indtil først på sommeren, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

01:35 VIDEO: Emilie Bilsted Petersen og hendes kæreste har sat boligdrømmene på stand-by på grund af coronavirus, COVID-19. Luk video

Mange bekymringer

Tom Madsen udtaler sig på vegne af firmaets 30 filialer, hvoraf 20 ligger i Østjylland.

Han bliver bakket op af kommunikationschef i Dansk Ejendomsmæglerforening, Thomas Le Dous, der ser et boligmarked på vej ned i gear.

- Der kryber sig en del usikkerhed ind hos dem, der gerne vil købe en bolig. Mange afventer situationen. Måske er de bange for at miste deres job. Måske er de bekymrede for, hvad der sker med renten. Der er mange ting at tænke på i den her tid, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi bør forvente at se færre af denne slags skilte i den nærmeste fremtid. Foto: Sofie Mathiassen - Ritzau Scanpix

Gør stadig ondt

Skolelærer Emilie Bilsted Petersen fra Aarhus var sammen med sin kæreste så langt fremme i et boligkøb, at de måtte bruge fortrydelsesretten for at komme ud af handlen.

- Vi fulgte med i, hvordan virussen påvirkede boligmarkedet og blev lidt nervøse. Vi havde nogle samtaler med vores rådgiver og blev enige om at afblæse handlen, fordi vi var utrygge ved den vej, det gik med renterne. Det blev for usikkert med vores økonomi, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Emilie Bilsted Petersen og kæresten er for nylig blevet forældre, og de vil gerne ud af byen for at få mere albuerum og en have.

- Det er rigtig træls, at handlen er blevet afblæst. Det tog flere dage at erkende, at det var det, der skulle til, for mentalt var vi allerede flyttet ind, siger hun og fortsætter:

- Der var ikke noget galt med huset eller stedet. Det kan stadig godt gøre lidt ondt, og vi har det også dårligt over for sælgerne, der nu står med et hus, som kan være svært at komme af med.

Ifølge ejendomsmægler vil antallet af nye boliger til salg formentlig falde med 50 procent. Foto: Ritzau - Scanpix

Viruskrise - ikke økonomisk krise

Den lille familie i Aarhus tør ikke investere i et hus, før boligmarkedet er stabilt igen.

Det skal boligmarkedet nok blive. Stabilt igen. Det mener Tom Madsen fra Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen.

- Vi er ikke ud i en dødskamp. Det er en viruskrise, ikke en økonomisk krise. Hvis der endelig skal være en sundhedskrise, kan den ikke komme på bedre tidspunkt, for samfundsøkonomien er bomstærk og boligsalget går strygende, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Provisionsansatte på røven

Hvis det usikre boligmarked varer ved, kan det få store konsekvenser for rigtig mange af de omkring 7000 beskæftigede, der er i ejendomsmæglersektoren.

- Det er forskelligt, hvordan kontrakterne er skruet sammen, men omkring halvdelen af alle ejendomsmæglere er ansat 100 procent på provision. Det kan godt være, de ikke bliver fyret, men det er det samme som at miste sit job, for der kommer nul kroner ind på kontoen, siger Thomas Le Dous til TV2 ØSTJYLLAND

Humøret svinger en del for tiden, lyder det fra kommunikationschefen i Dansk Ejendomsmæglerforening.

- Folketinget har sagt, at de vil gøre, hvad de kan, og hver gang der kommer en hjælpepakke, stiger humøret. Men når man som i dag ser, at Bestseller fyrer 750 medarbejdere, så falder humøret igen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Man skal have to års praktisk erfaring, inden man kan blive registreret som uddannet ejendomsmægler.