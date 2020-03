Restauratør raser over selskaber: De udnytter coronakrisen

- Jeg synes, det er usmageligt. De udnytter situationen med coronavirus til at forsøge at tjene penge.

Sådan siger Jakob Kristian Sørensen til TV 2 om udbringningsselskabet Waiteer. Jakob Kristian Sørensen ejer restauranten Il Locale i Aarhus. Som så mange andre restauratører kan han i disse dage kun tilbyde sine kunder takeaway.

Læs også Spisesteder i kamp for at overleve: Her er der take-away og udbringning

Derfor bruger han udbringningstjenester som Just Eat og Wolt.

Disse og lignende selskaber retter han kritik mod i et Facebook-opslag torsdag - blandt andet på grund af den kommission, selskaberne kræver fra restauranterne som betaling for deres service. En kommission, der typisk beregnes som en procentdel af restaurantens omsætning.

Den konkrete kritik øverst i denne artikel er altså rettet mod en konkurrent til Just Eat og Wolt - nemlig selskabet Waiteer, som netop har forsøgt at få Jakob Kristian Sørensen til at bruge dem i stedet for.

- De kom forbi to mand og forsøgte ret aggressivt at sælge mig deres produkt. Jeg fortalte dem, at jeg syntes, det var smagløst at forsøge at udnytte en krise som denne på den måde, siger Jakob Kristian Sørensen.

Forstår reaktionen

Hos Waiteer forstår man Jakob Kristian Sørensens reaktion.

- Jeg forstår godt hans reaktion som menneske i den situation, vi er i nu. Men vi er et lille nystartet firma, som prøver at opdyrke Aarhus som marked. Vi kan ikke bare holde op med at drive forretning i den her situation, siger Poul Bærentsen, bestyrelsesformand for Waiteer.

Læs også Få overblikket over nye corona-tiltag: Frisører, restauranter og storcentre lukkes

- Vores oplevelse af den konkrete situation er, at vores folk ikke var aggressive i vores salgsforsøg. Vi forklarede ham stille og roligt, hvad det gik ud på - han afviste os ret klart, og så gik vi, siger Poul Bærentsen.

Kan tvinge restauranter i knæ

Den generelle kritik i Jakob Kristian Sørensens Facebook-opslag går blandt andet på udbringningsselskabernes krav om kommission i form af en vis procentdel af restauranternes omsætning.

Det krav kan ifølge Jakob Kristian Sørensen tvinge mange restauratører økonomisk i knæ, hvis ikke det reduceres i den nuværende situation.

Læs også Bar forsøger at overleve: Sælger fadøl i Ikea-flasker

- Kære udbringer, Tak for, at I gør det muligt at bringe mad fra alle de restauranter, der er lukkede for gæster, og ud i hjemmene til alle danskerne. Det ville dog være flottere, hvis I ikke samtidig tog mellem 30 procent og op til næsten 40 procent af omsætningen i kommission for at gøre det - altså udover leveringsgebyret, som I tager fra kunden, på mellem 29 kroner og 69 kroner, skriver Jakob Kristian Sørensen.

Formentlig cirka 40 procent af de restauranter, I kender i dag, vil være væk på den anden side af krisen. Jakob Kristian Sørensen, indehaver, Il Locale

- Os i restaurationsbranchen er alle pressede økonomisk, og mange vil lukke. Formentlig cirka 40 procent af de restauranter, I kender i dag, vil være væk på den anden side af krisen. Samtidig benytter I den dybt alvorlige samfundskrise til at spinde guld på. I gør ihærdige forsøg på at lave kontrakter med nye restauranter, skriver Jakob Kristian Sørensen.

Dropper kommission på nogle ordrer

Hos udbringningsselskabet Wolt, som er et af de selskaber, Jakob Kristian Sørensen bruger, siger administrerende direktør Søren Meier Svendsen, at Wolt ikke har råd til for eksempel at halvere kommissionen.

Læs også Butikker holder fortsat åbent – politi rykkede ud og lukkede værtshus ned

- Vi er også pressede. Vi er en ung virksomhed, som normalt er en stor hjælp for restauranterne, fordi vi kan sikre lidt ekstra ordrer ved siden af deres eksisterende forretning, siger Søren Meier Svendsen.

For at imødekomme restauranterne i den svære situation, dropper Wolt i den kommende måned at kræve kommission for varer, som kunderne selv afhenter, oplyser Søren Meier Svendsen.

Just Eat ikke har efter eget udsagn ikke oplevet en stigning i antallet af restauranter, der har tilmeldt sig Just Eat, under krisen med coronavirus. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Sænker kommission til 15 procent

Også Waiteer har nu taget ekstraordinære initiativer i den nuværende situation, oplyser Poul Bærentsen.

- Vi har besluttet, at vi indtil 30. marts - i første omgang - vil sænke vores kommission til 15 procent for alle restauranter på vores platform. Denne beslutning er meget ekstraordinær, men vi står også i en ekstraordinær situation. Vi håber, at vi med denne håndsrækning til restauranterne kan være med til at sikre, at alle kommer helskindet på den anden side af covid-19, skriver Poul Bærentsen i en mail til TV 2.

Vi håber, at vi med denne håndsrækning til restauranterne kan være med til at sikre, at alle kommer helskindet på den anden side af covid-19. Poul Bærentsen, Waiteer

Det er ikke lykkedes TV 2 at få en kommentar fra Just Eat, men over for Ekstra Bladet afviser direktør Jakob Boldt kritikken i en mail. Han henviser til, at Just Eat ikke har oplevet en stigning i antallet af restauranter, der har tilmeldt sig Just Eat, under krisen med coronavirus.

Læs også Jensens Bøfhus lukker i hele landet

- Vi skummer derfor på ingen måde fløden på den meget ulykkelige situation. Tværtimod arbejder vi trods svære vilkår benhårdt for at holde både vores restaurantpartnere og Just Eat åbne, skriver Carsten Boldt ifølge Ekstra Bladet i mailen.