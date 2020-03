Traditionsrig virksomhed nødsaget til at fyre 100 ansatte

Højbjerg Maskinfabrik har gået igennem meget siden grundlæggelsen i 1945.

Virksomheden er en dansk produktionsvirksomhed, som udvikler og laver kraner til lastbiler, vognopbygninger, hydraulik og transportmateriel.

- Tingene går i stå, fortæller direktør Brian Stage til TV2 ØSTJYLLAND.

HMF har fabrikker i Galten og på Oddervej i Højbjerg. Virksomheden har nu omkring 500 ansatte, da 100 er blevet fyret.

Det, at vi hyrer eller fyrer, er ikke en sensation i sig selv, men de her størrelsesforhold er uvant for os. Brian Stage, direktør, Højbjerg Maskinfabrik

- Det er for at sikre, at vi kommer igennem den her krise, og har styr på vores finanser og kapacitet, når vi kommer ud på den anden side, siger Brian Stage.

Brian Stage er administrerende direktør hos HMF Group. Foto: Asger Stage

80 procent af deres salg er til eksport. Efter at flere lande har lukket deres grænser på grund af corona-virussen, så oplever de en reduceret ordregang, og det tager længere tid at skaffe dele fra udlandet.

- Vi får hydraulikdele fra Italien, og det tager længere tid med lange køer og forsinkelser igennem de forskellige lande, siger Brian Stage.

Højbjerg Maskionfabrik bruger i høj grad vikarer, så de kan justere op og ned i forhold til produktionen.

Tøjkoncernen Bestseller har fyret 750 ansatte i Danmark som følge af coronavirusset.

6 ud af 10 virksomheder frygter afskedigelser

De danske virksomheder forventer en historisk nedtur. Det fremgår af en rundspørge Dansk Industri har foretaget til 827 af deres medlemsvirksomheder.

58 procent af virksomhederne forventer et fald i beskæftigelsen, og halvdelen af dem forventer, at faldet i beskæftigelsen vil blive på mere end 10 procent, skriver Dansk Industri.

- Aldrig har de danske virksomheder stået over for en krise, der er kommet så pludseligt og bredt lokalt. For mange virksomheder er omsætningen og indtjeningen væk. Alvoren er tydelig for enhver, udtaler DI´s direktør Lars Sandahl Sørensen i pressemeddelelsen.

Skal sikre virksomheden på længere sigt

Der bliver stadig produceret på fabrikkerne hos Højbjerg Maskinfabrik, og Brian Stage vil skyde på,0 at halvdelen af fyringerne er på baggrund af corona-krisen.

Det er for at være på forkant, når man kommer ud på den anden side af krisen.

- Når vi ser på hjælpepakker lige nu, så er det fint. Men hvor hurtigt kan vi komme tilbage i normal drift igen efter krisen? Og der tror vi, at det tager længere tid for os, fortæller direktøren.

HMF blev hårdt ramt under finanskrisen i 2008, men de fik lavet en ny forretningsmodel, så de ville stå stærkere ved fremtidige kriser. Foto: Asger Stage

Brian Stage tror, at når vi som samfund åbner op igen, så vil det være med en større forsigtighed, og folk vil ikke lige med det samme begynde at bygge ud og få lavet andet, hvor der er brug for de kraner, som HMF blandt andet producerer.

- Mange har nok mistet deres job, og der vil være en usikkerhed og større frygt i samfundet, siger han.

Derfor tager de også konsekvensen nu, så virksomheden er bedre stillet fremadrettet.

- Det er for at vise rettidig omhu, så vi kommer helskinnet igennem det her, siger Brian Stage.

Kan skalere op og ned

Tilbage i 2008 og årene efter var HMF hårdt ramt af finanskrisen. Dengang ændrede de forretningsmodellen, så de bedre kunne reagere, hvis der kom en krise igen.

Brian Stage forventer ikke det store overskud årene efter den her corona-krise, men han frygter bestemt ikke for virksomhedens overlevelse, da de hele tiden kan skalere op og ned.

- Arne Bundgaard startede virksomheden ene mand for 75 år siden, og man kan jo reducere hele vejen derned igen, hvis det var. Men det tror jeg nu ikke, siger Brian Stage.