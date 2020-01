Bitter eftersmag til nytårstaffel for hjemløse

Levende musik, 4 retters menu, champagne og vin. Der manglede ikke noget, da Værestedet i Aarhus torsdag holdt nytårstaffel for knap 50 hjemløse.

Men selvom stemningen var høj, så havde festen en bitter eftersmag.

Aarhus Kommune har nemlig besluttet, at der skal spares 90 millioner kroner på social og beskæftigelsesområdet og det vil også kunne mærkes på Værestedet.

- Mange af brugerne af Værestedet kommer til at kunne mærke det her. Jeg er rigtig ked af, at det her sker, for vi har nok at slås med, fortæller Betty Ihler, der er selv er tidligere hjemløs, men i dag arbejder som informationsarbejder på Værestedet.

Fint skulle det være til nytårstaffel på Værestedet i Aarhus, hvor godt 50 hjemløse deltog.

Flere udsatte

For at gøre ondt værre, så skal en del af årsagen til besparelserne findes i det faktum, at der er kommet flere socialt udsatte til Aarhus Kommune.

- På jysk, så er det træls, at de vil spare. Det er det altså, siger Rune Thorslund, der er medarbejder på Værestedet.

- Det er fortrydeligt, at vi er blevet så vant til, at der bliver sparet på socialområdet. Vi er vant til at tilpasse os alt, hvad vi kan, men behovet for at vi eksisterer, er jo ikke blevet mindre, lyder det.

Vil genåbne budget

Sidste år brugte afdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommuen 140 millioner kroner for meget. Derfor skal der i år spares. Og det bliver ikke rart. Det anerkender politikerne bag spareforslaget.

- Det er ikke sjovt og det har konsekvenser for nogle mennesker og det forsøger vi at imødegå, så meget som vi kan, siger Anders Winnerskjold, der sidder i Byrådet for Socialdemokraterne.

Men i stedet for at spare på det sociale område, som allerede ligger ned, så skulle man i stedet finde pengene et andet sted på kommunens budget, mener Enhedslisten.

- Der vil være en stigende vold på instutionerne og et personale, der bliver mere sygt og mere nedslidt. Vi ved, det vil komme til at koste noget ekstra i den anden ende, siger Keld Hvalsø, der er byrådsmedlem for Enhedslisten.

Sammen med sit parti ønsker han derfor budgettet genåbnet, sådan at pengene kan findes et andet sted. Det afviser Socialdemokraterne.

- Budgettet kan man ikke åbne igen og Enhedslisten har også forpligtet sig til det, siger Anders Winnerskjold (S).

Spareplanerne er i høring frem til den 5. februar.