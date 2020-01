Leander lader sig ikke bremse af sit handicap - bringer varer ud i tuktuk

Leander Grant Andersen fra Silkeborg mener, at det er helt okay at gå efter sine mål i livet, selvom man er handicappet. Derfor har han startet sin egen virksomhed.

I en lille grøn tuktuk bringer han varer ud til lokalområdets ældre og andre, der selv har svært ved at klare de daglige indkøb.

- Jeg kører rundt, fordi jeg synes, det er vigtigt at hjælpe hinanden her i samfundet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Leander er født med en spastisk lammelse i højre side og burde egentlig sidde i kørestol. Men med masser af træning og viljestyrke undgår han det.

Hjælper folk med angst

Og så har han samtidig overskud til at drive sin egen lille servicevirksomhed.

- Jeg kører rundt med dagligvarer i min tuktuk. Jeg handler primært for ældre og folk, der har det svært i samfundet, fortæller Leander og fortsætter:

- Det kan være nogen, der har haft et hårdt liv, eller som ikke rigtig synes, det er sjovt at gå ud og handle. De har måske angst, og så kommer de til mig.

Virksomheden hedder Grant service, og idéen fik han efter at have hjulpet sin egen farmor med at handle ind.

Leander Grant Andersens telefon er i princippet altid åben i hverdagene for kunderne.

Kan klare det meste

- Min farmor går ikke så godt og har svært ved at klare det selv. Så tænkte jeg, at andre må have det på den måde, og så lavede jeg min lille servicevirksomhed, siger Leander til TV2 ØSTJYLLAND.

En typisk pris for en tur ligger på omkring 75 kroner, men afhænger af tidspunktet og opgaven.

Han henter også affald ved flere virksomheder og forretninger i midtbyen og kører det på lossepladsen. Den lille tuktuk kan problemfrit trille ind de fleste steder.

- Ingen opgaver er for små til mig, og ingen er for store, siger Leander med selvsikkerhed i stemmen.

Du kan læse mere om Grant Service på virksomhedens Facebook-side.