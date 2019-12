Hunden Luna hjælper folk med autisme og social angst

En almindelig gåtur i midtbyen kan virke helt uoverskuelig, hvis man kæmper med social angst eller er utryg ved høje lyde og mange indtryk. Og det kender 22-årige Emma Bryndum Bedsted rigtig godt til.

- Det har været rigtig svært når overskuddet har været lavt. Det kan være svært at komme i kontakt med andre, og vide hvordan man gør, siger Emma Bryndum Bedsted til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man har svært ved at komme ud selv, er det her en god start. Emma Bryndum Bedsted

Men i Randers Kommune er hjælpen nær. Her kommer menneskets bedste ven nemlig borgere med autisme og social angst til undsætning.

- Hundene er gode til at åbne op for nogle samtaler, siger Emma Bryndum Bedsted

Sociale færdigheder trænes

Og netop med hundene i fokus kan borgerne lære en masse.

- Hunden er det fælles tredje de har sammen. Man kommer ud og træner nogle sociale færdigheder uden helt at lægge mærke til det, siger Charlotte Nørager Kjeldsen, der er Projektleder og Mestringsvejleder ved special indsats for voksne med autisme i Randers Kommune.

Borgerne og hundene var tirsdag på tur i Randers midtby.

Anbefaling til andre

Ifølge psykolog Malene Klindt Bohni er konfrontation af angsten en rigtig god idé for at komme den til livs.

- Når det drejer sig om social angst, har man det med at undgå sociale situationer. Det handler om at træne i små skridt.

Samværet med Luna har givet Emma Bryndum Bedsted langt mere energi og overskud i hverdagen. Derfor ønsker hun også at anbefale det til andre i lignende situationer.

- Det har gjort noget rigtig godt for os alle sammen. Jeg har meget mere lyst til at komme ud og være social. Hvis man har svært ved at komme ud selv, er det her en god start, siger Emma Bryndum Bedsted.