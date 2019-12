Nu flyttes kæmpesten med kran – får fremtrædende plads i byen

Under et planlagt Rema 1000 supermarked på Solsortevej i Rønde på Djursland blev der for nylig fundet en 22 ton tung sten. Nu er det blevet besluttet, at den skal løftes op fra jorden med en kran og placeres et centralt sted i byen.

Det er centralt i byen, og forhåbentlig kan den skabe en masse snakke og god synergi i Rønde. Stenen har i hvert fald allerede skabt god debat. René Povlsen, formand Rønde Handelstandsforening

Nærmere bestemt ved Egegård.

- Det er centralt i byen, og forhåbentlig kan den skabe en masse snakke og god synergi i Rønde. Stenen har i hvert fald allerede skabt god debat, siger formanden for Rønde Handelstandsforening, René Povlsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Pengene, som det koster at flytte så stor en sten, har handelsstandsforening sammen med en række andre foreninger og gennem private donationer skrabet sammen.

- Det er det, der også er så fedt i byen. At mange står bag, når der skal laves et projekt, fortæller René Povlsen.

Skal have fundet et navn

Drømmen er, at flere lignende sten skal placeres rundt om på tovene i Rønde og danne grobund for historiske fortællinger.

Og markere Rønde som 'porten til Nationalpark Mols Bjerge'.

Vi har en bestemt formel, vi bruger for at bestemme stenens vægt. Den er 22-23 ton. Jens Reddersen, biolog, Nationalpark Mols Bjerge

- Stenene kan også bruges til matematiske udregninger om rumfang og vægt. Det kan skoleklasser formentlig få noget sjovt ud af, siger formanden.

Efter onsdag, hvor stenen finder sin rette plads i byen, mangler der kun en ting. Navnet. Bud på det er handelsstandsforeningen åben over for.

Bud på størrelsen fra biolog

Handelsstandsforeningen har fået hjælp fra Nationalpark Mols Bjerge til at bestemme kæmpestenens størrelse.

- For at få et bud fra en entreprenør, der skal grave den helt fri, har vi været nødt til at hjælpe den lidt på vej. Det har vi gjort nu, og vi kan konstatere, at den er 3,5 meter lang, 3 meter bred og 2 meter dyb, sagde biolog hos Nationalpark Mols Bjerge Jens Reddersen i november til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har en bestemt formel, vi bruger for at bestemme stenens vægt. Den er 22-23 ton, fortsatte han.

Stenen i Rønde er en regelmæssig mellem- til grovkornet rødlig klassisk granit. Den er temmelig homogen. Graniter er ældgamle, typisk 1 mia. år, men ikke til at stedfæste til oprindelsessted. Foto: Nationalpark Mols Bjerge

Ikke den største sten

Den store sten er ikke den største i området. Det ved Jens Reddersen, som de seneste år har kigget nærmere på store sten i Nationalpark Mols Bjerge.

Stenen fra Rønde kommer op en delt andenplads over store sten. Den største er på 54 ton og ligger på et lavvandet rev sydøst for Kalø Slotsruin.

Sådan ses oversigten over de - før i dag - største kendte sten i Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Nationalpark Mols Bjerge

Stenene i Nationalpark Mols Bjerge er dog langt fra landets største.

Det er nemlig Hesselager-stenen - også kaldet Dammestenen - på det sydøstlige Fyn. Vægten på den er skønnet til 1186 tons.

Her ses Danmarks største sten, der ligger på Fyn. Den blev allerede fredet i 1846. Foto: Nationalpark Mols Bjerge