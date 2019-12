Mere uro om skandaleramt børnehave: Nu kræver politikere direktør fyret

Til manges overraskelse valgte Randers Kommune mandag alligevel at tilbyde en flyttet pædagogmedhjælper sit job tilbage i den meget omtalte institution Stjernehuset i bydelen Helsted. Nu kræver flere politikere handling.

Nærmere bestemt kræver de kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt afskediget.

Læs også Vild drejning: Pædagog-medhjælper får alligevel sit job tilbage

- Vi finder samlet set, at kommunaldirektøren ikke har kompetencerne, viljen og forståelsen til at håndtere denne situation. Vi vil derfor meddele, at vi ikke længere har tillid til kommunaldirektøren, står der blandt andet i brevet.

Jesper Kaas Schmidt kritiseres i hårde vendinger af flere byrådsmedlemmer. De har mistet tilliden til ham. Foto: Randers Kommune

Det er underskrevet af Christian Brøns, Louise Høeg, Katrine Fruelund, Lars Søgaard, Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Niels Erik Christensen, Anders Henrik Jensen og Jens Peter Hansen, alle Venstre, Frank Nørgaard, Susanne Nielsen og Nick Zimmermann, alle fra Dansk Folkeparti samt Anne Hjortshøj fra Socialdemokratiet.

Efterfølgende har Venstres Christina Kjærsgaard fortrudt, og derfor er det kun 12 byrådsmedlemmer, der reelt ønsker direktørens afgang.

Herunder kan du få et overblik over, hvordan sagen startede. Siden har Randers Kommune ansat ny leder i institutionen, og pædagogmedhjælperen fik i går sit job tilbage.

Flere sager håndteret forkert

Brevet kommer i kølvandet på hele polemikken omkring sagen om Stjernehuset, men ifølge politikerne er det ikke første gang, at de mener, et problem burde være løst anderledes.

Sager er ikke blevet løst kvalificeret og rettidigt, ligesom man har undladt at handle på en indlysende usund kultur. Brev til borgmesteren

- En del af uroen handler dels om samarbejdet byrådet imellem, men handler efter vores opfattelse i høj grad også om manglende topledelse, skriver afsenderne i brevet.

- Sager er ikke blevet løst kvalificeret og rettidigt, ligesom man har undladt at handle på en indlysende usund kultur - til gene for vores ansatte og borgere i kommunen, står der videre.

TV2 ØSTJYLLAND har talt med flere af afsenderne, som bekræfter, at brevet er sendt, og at sagen om Stjernehuset var dråben, der fik bægeret til at flyde over.

02:26 VIDEO: Efter René blev pure frifundet af flere instanser, har mange haft en mening om Stjernehuset-sagen. Samfundet kan gøre det bedre, lød det i oktober fra en retsordfører. Indslaget er fra den 21. oktober. Luk video

Overrasket borgmester

Borgmester Torben Hansen (S) er uforstående over for sine byrådskollegers henvendelse i brevet.

Den handlingsplan vil ligge klar inden jul. Torben Hansen (S), borgmester, Randers

- Det er nyt for mig. Jeg har 100 procent tillid til vores kommunaldirektør. Randers Kommune er en svær kommune at være kommunaldirektør i. Der er mange politiske udfordringer og det er nødvendigt for kommunaldirektøren at balancere sine synspunkter og sit virke, siger Torben Hansen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Jeg kan konstatere, at de beslutninger byrådet træffer er blevet gennemført i forvaltningen, sådan som det er kommunaldirektørens opgave. Jeg kan også konstatere, at Jesper Kaas Schmidt har genskabt et godt arbejdsforhold mellem personale og ledelse.

Læs også René vender tilbage til institution: - Den største julegave jeg har fået

Han vil efter mistillidsvotummet nu sammen med kommunaldirektøren udarbejde en handlingsplan for at genskabe tilliden mellem byråd og den administrative ledelse.

- Den handlingsplan vil ligge klar inden jul, slår Torben Hansen fast.

Skuffet over partifælle

Det mest overraskende navn på listen over de 13 afsendere af brevet til borgmesteren, er Anne Hjortshøj fra Socialdemokratiet. Hun går nemlig imod, hvad resten af partiet mener, der skal ske i sagen.

- Jeg er meget ked af det, og især er jeg ked af, at en af mine partifæller også har valgt at skrive under på brevet. Jeg har svært ved at se, at der er grund til at have mistillid til Jesper Kaas Schmidt, siger Socialdemokratiets Fatma Cetinkaya til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er bestemt ikke et godt samarbejdsklima, og det har der især ikke været efter sommerferien, og tonen i byrådet har ikke været særlig pæn. Fatma Cetinkaya (S), byrådsmedlem, Randers

Hun medgiver dog, at der er et dårligt samarbejdsklima i byrådet.

- Nej, der er bestemt ikke et godt samarbejdsklima, og det har der især ikke været efter sommerferien, og tonen i byrådet har ikke været særlig pæn, siger hun.