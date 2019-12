Vintervejr på vej - der kommer sne i næste uge

Vi behøver ikke vente ret længe på det første snevejr. Allerede på mandag kommer der vintervejr til Danmark med sne- og sludbyger.

Prognose af regn og sne i Danmark mandag klokken 19. Blå viser regn og hvid viser slud og sne. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret



Ovenstående prognose viser lavtrykket øst for Danmark mandag aften. Kold polarluft blæser fra nord ned over Danmark, hvilket vil føre til snebyger flere steder.

Prognoserne er ret enige om denne udvikling, men det er usikkert, hvor mange snebyger der kommer.

Der er usikkerhed i prognoserne omkring lavtrykkets præcise placering, hvilket har stor betydning for, hvor og hvor meget sne der kommer.

Læs også Nanna dropper julegaveræs: Gider ikke købe ind for andre

Usikkerheden skyldes, udover placeringen af lavtrykket, også hastigheden og timingen i lavtrykkets bevægelse. Som prognoserne ser ud nu, er det især sidst på mandagen, der kommer snebyger.

Det, der kan drille lidt, er, at temperaturen vil nå cirka fem grader mandag, men efter solnedgang vender frostvejret tilbage. Der er derfor mulighed for snedække, men også risiko for glatte veje tirsdag morgen.

Der er risiko for glatte veje tirsdag morgen Foto: Claus Bech / Scanpix

Der er god mulighed for, at sneen kan blive liggende tirsdag, som byder på temperaturer nær frysepunktet og tørvejr. Herefter bliver prognoserne noget mere usikre.

Endnu et snevejr på onsdag

De seneste prognoser vil sende en front ind over Dannmark på onsdag. Fronten vil først give sne, men senere vil nedbøren antageligt gå over i regn.

Prognose af regn og sne i Danmark onsdag morgen klokken 5. Blå viser regn, og hvid viser slud og sne. Denne vejrsituation giver glatte veje og udfordrer morgentrafiken. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret



Sne efterfulgt af regn er der ikke så mange, der er interesserede i. Regnen vil sandsynligvis smelte meget af sneen, hvilket fører til smattede veje og trælse farver i landskabet.

De vinter- og sneglade ønsker, at onsdagens lavtryk løber igennem landet, hvilket prognoser tidligere på dagen indikerede. Nedenstående prognose fra tidligere på dagen havde landsdækkende snevejr - nogle steder med over ti centimeter nysne.

Prognose af regn og sne i Danmark onsdag klokken 12. Blå viser regn og hvid viser slud og sne. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret



Det ser i skrivende stund mere ud til, at lavtrykket får en nordligere bane med mildt vejr som følge. Det skal understreges, at vejrudviklingen midt i næste uge er usikker. Vi følger udviklingen nøje på TV 2 Vejret.

De første lokale snebyger faldt 5. november i Nordsjælland, og i fredags kom der snefald mange steder i Jylland.