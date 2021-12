Vi har opgivet smitteopsporingen, siger professor

- Min opfattelse er, at nu har man overladt smitteopsporingen til danskerne selv. De ved, at de skal gå i selvisolation og informere venner og bekendte om, at de er smittede, siger Eskild Petersen.

Han siger, at det ikke betyder, at alle danskere kan eller vil være lige gode til at udføre den opgave, men han påpeger, at den hidtidige smitteopsporing heller ikke har været nogen garant for, at alle nærkontakter blev isoleret til tiden.

- Den høje positivprocent viser, at der er folk, der går rundt ude i samfundet, som burde testes, men som ikke bliver det. Det er måske en af grundene til, at smitteopsporingen ikke har den helt store effekt, siger han.

Den rigtige skelnen

Den 20. december ændrede Sundhedsstyrelsen på retningslinjerne for, hvornår man skulle betragte sig selv som nær kontakt og gå i selvisolation.

Tidligere skulle alle nære kontakter til en smittet med Omikron-varianten, som nu dominerer de danske smittestatistikker, gå i selvisolation og testes på første-, fjerde- og sjettedagen.