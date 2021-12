Pædagoger vil have mulighed for nødlukning

Elisa Rimpler understreger, at tiltaget udelukkende er en nødbremse.

- De pædagogiske ledere har stået i front fra første færd, og vi har gjort vores arbejde uden værnemidler og været der for børnene hele vejen igennem.

- Det vil vi blive ved med, men det kræver, at nogen lytter, når vi mener, at det er pædagogisk uforsvarligt.

Ensidigt fokus på skoler

Elisa Rimpler kritiserer samtidig Sundhedsstyrelsen for kun at have fokus på at finde gode løsninger til skolerne.

- De skal også finde de gode løsninger for daginstitutioner og fritidsinstitutioner, for her er smitten rigtig høj blandt personalet.