Pædagoger: Lærere skal hjælpe med at passe børn under nedlukning

Vil løfte i flok

Bupl skriver i en kommentar til forslaget, at de store børnegrupper også øger risikoen for coronasmitte.

Derfor må lærerne hjælpe til, mener Elisa Rimpler.

- Det er vigtigt, at man husker at se alle skolens ansatte under ét. Det vil sige, at der både er nødundervisning og nødpasning, og det er en opgave, som man skal løfte sammen på skolen.

Har lærerne ikke andre ting at foretage sig som for eksempel at undervise?

- Det her gælder jo i få dage op til en juleferie, og der tænker vi, at det er vigtigt, at vi alle sammen løfter i flok, at vi står skulder ved skulder, og at vi får givet børnene den bedste skoledag, frem for at pædagogerne står med rigtig store børneflokke.