Usædvanlig varme på vej mod Danmark

Varmepumpe sender varm luft op fra syd

Luften, der bliver transporteret op til Danmark mellem et lavtryk ved Island og et højtryk over Østeuropa, har sin oprindelse fra de tropiske egne. Dermed er det ekstraordinært varm luft, der kommer op til Danmark i løbet af torsdagen.

Var varmen ankommet fire dage senere - altså i november - så kunne torsdagens maksimumtemperaturer blande sig blandt de ti varmeste dage i november.