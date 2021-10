To gange var han tæt på at miste livet – men landmanden vil ikke leve som syg

Scanningsbillederne viste, at ikke alene var skulderen knust – hans nakke var også brækket.

- Jeg er ikke en, der piver, men jeg begyndte virkelig at forstå alvoren. Jeg nåede at tænke på, om jeg nogensinde kunne udføre mit job som landmand igen, siger Allan Jensen.

Fastspændt på et afstivende bræt for at beskytte nakken blev han fragtet med politieskorte til Skejby Sygehus i Aarhus til operationen, der skulle redde hans liv, som han kendte det. Og sørge for, at han ikke fik et liv i kørestol.

Fra én til to ulykker

I dag ved Allan Jensen, at han har været ufattelig heldig.

Han har et cirka fem centimeter langt ar på halsen, der minder ham om ulykken. Det var dér, han fik opereret en lille metalplade ind for at stabilisere rygsøjlen.

- Speciallægen, der opererede mig, fortalte, at var jeg landet på trappetrinnet bare to millimeter længere oppe, så var jeg blevet lam fra halsen og ned, siger Allan Jensen.

- Det er mirakuløst, at det ikke gik værre.

Men ulykken er ikke den eneste arbejdsulykke, Allan Jensen har været ude for i landbruget.

Hans andet ar er også en smule gemt for seerne af ‘Landmand søger kærlighed’. Men de vil måske kunne skimte den syv centimeter lange stribe i hans hovedbund.

Allerede for sent, da han trådte ind

Ulykker i landbruget ender ofte med alvorlige skader, fordi der arbejdes med store kræfter – fysisk arbejde, store maskiner og store dyr.