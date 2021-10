Stille efterårsvejr giver flot morgentåge

Det skyldes, at den varme luft stiger til vejrs og kan rumme fugten, mens den kolde luft samler sig nede ved jorden, hvor den skiller sig af med en del af sit vand.

Men man behøver ikke at tænke over den fysiske forklaring - at kold luft er tungere end varm og ikke kan indeholde så meget fugt.

Man kan også bare nyde synet, som de af TV 2 VERJETs brugere, der har sendt os deres billeder.